كشف الداعية السعودي محمد العريفي، حقيقة ما تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بشأن صورة لشيك مصرفي قيل إنه صرف له.

وقال العريفي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إن ما يتم تداوله عن صورة لشيك مصرفي زُعم أنه صرف لي ليس له أساس من الصحة”.

وأضاف: “نشر أحدهم بموقع تويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي، ونقلت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة، فأقول جوابًا لمن سأل: الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء”.

نشر أحدهم بتويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي!

وتلقفت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة!

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فأقول جواباً لمن سأل:

الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) June 3, 2017

وتداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشيك بقيمة 7 ملايين ريال، صادر عن أحد المصارف الخليجية يحمل اسم الداعية السعودي، تم توقيعه في 12 يونيو 2016، وهو ما نفاه الشيخ العريفي.

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