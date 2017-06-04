كشف الداعية السعودي ، حقيقة ما تم تداوله بشكل واسع في الاجتماعي في المملكة، بشأن صورة لشيك مصرفي قيل إنه صرف له.

 

وقال العريفي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “”: “إن ما يتم تداوله عن صورة لشيك مصرفي زُعم أنه صرف لي ليس له أساس من الصحة”.

 

وأضاف: “نشر أحدهم بموقع تويتر صورة زعم أنه صُرف لي، ونقلت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة، فأقول جوابًا لمن سأل: الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء”.

 

وتداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشيك بقيمة 7 ريال، صادر عن أحد المصارف الخليجية يحمل اسم الداعية السعودي، تم توقيعه في 12 يونيو 2016، وهو ما نفاه الشيخ العريفي.

 

 

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