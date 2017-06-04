أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بأن الأزمة بين السعودية وقطر انتهت على مستوى القيادة، لافتا بأن الكويت نجحت في الترتيب لعقد قمة مصغرة قد تعقد يوم 12 رمضان الحالي.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تلقيت اتصال من مصدر خليجي مطلع بانتهاء الازمه بين السعودية و قطر على مستوى القيادة و ان الجهود الكويتيه اثمرت قمه مصغرة الاسبوع القادم”.

تلقيت اتصال من مصدر خليجي مطلع بانتهاء الازمه بين السعودية و قطر على مستوى القيادة و ان الجهود الكويتيه اثمرت قمه مصغرة الاسبوع القادم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 4, 2017

وأضاف قائلا: ” القمه قد تعقد في الثاني عشر من هذا الشهر و ان التفاهمات قد تمت بكل التفاصيل و قد تخرج دولة خليجية من مجلس التعاون وتشكل مع مصر و ليبيا حلف”.

القمه قد تعقد في الثاني عشر من هذا الشهر و ان التفاهمات قد تمت بكل التفاصيل و قد تخرج دولة خليجية من مجلس التعاون وتشكل مع مصر و ليبيا حلف — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 4, 2017

وأكد “الدويلة” بأن ” الازمه على مستوى القادة في السعوديه وقطر اصبحت من الماضي و لكن لو صح خروج دولة خليجيه من مجلس التعاون فقد تحدث فيها كارثه التفكك”.

ان الازمه على مستوى القادة في السعوديه وقطر اصبحت من الماضي و لكن لو صح خروج دولة خليجيه من مجلس التعاون فقد تحدث فيها كارثه التفكك — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 4, 2017

وأوضح مشيرا إلى الإمارات أنه ” اذا عقدت القمة دون حضور احد الاطراف فسيواجه بعقوبات او يخرج من مجلس التعاون . # قله يا دليم كل عام وانتم بخير عيدوا في جزر الواق واق”.

اذا عقدت القمة دون حضور احد الاطراف فسيواجه بعقوبات او يخرج من مجلس التعاون .

# قله يا دليم كل عام وانتم بخير عيدوا في جزر الواق واق — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 4, 2017

وتابع : ” لاحظوا انه لم يصدر من خادم الحرمين ولا ولي عهده ولا وزارة الخارجية أي تصريح سلبي ضد قطر وكذلك القيادة القطرية لم يصدر منها أي موقف سلبي”.

لاحظوا انه لم يصدر من خادم الحرمين ولا ولي عهده ولا وزارة الخارجية أي تصريح سلبي ضد قطر وكذلك القيادة القطرية لم يصدر منها أي موقف سلبي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 4, 2017

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