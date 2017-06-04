أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بأن الأزمة بين وقطر انتهت على مستوى القيادة، لافتا بأن نجحت في الترتيب لعقد قمة مصغرة قد تعقد يوم 12 الحالي.

 

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” تلقيت اتصال من مصدر خليجي مطلع بانتهاء الازمه بين السعودية و على مستوى القيادة و ان الجهود الكويتيه اثمرت قمه مصغرة الاسبوع القادم”.

 

وأضاف قائلا: ” القمه قد تعقد في الثاني عشر من هذا الشهر و ان التفاهمات قد تمت بكل التفاصيل و قد تخرج دولة خليجية من وتشكل مع و حلف”.

 

وأكد “الدويلة” بأن ” الازمه على مستوى القادة في السعوديه وقطر اصبحت من الماضي و لكن لو صح خروج دولة خليجيه من مجلس التعاون فقد تحدث فيها كارثه التفكك”.

 

وأوضح مشيرا إلى أنه ” اذا عقدت القمة دون حضور احد الاطراف فسيواجه بعقوبات او يخرج من مجلس التعاون . # قله يا دليم كل عام وانتم بخير عيدوا في جزر الواق واق”.

 

وتابع : ” لاحظوا انه لم يصدر من ولا ولي عهده ولا وزارة الخارجية أي تصريح سلبي ضد قطر وكذلك القيادة القطرية لم يصدر منها أي موقف سلبي”.

 

 

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