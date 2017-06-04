كشفت صحيفة ” ذي إندبندنت” البريطانية عن أن أحمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق، قام بشراء أغلى منزل في العالم، مقابل 275 مليون يورو (301 مليون دولار أمريكي).

وذكرت الصحيفة أن العقار يمتد على مساحة 4 آلاف و645 مترا مربعا، تتوسطه حديقة شاسعة تقع بين منطقتي فيرساي ومارلي لي روي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار موقع «بلومبرغ» إلى أن الشخص الذي اشترى العقار، طالب بعدم الكشف عن هويته، لكن مصادر قريبة من «المالكي» أفادت للصحيفة المذكورة، بأن ابنه «أحمد» هو من اشترى هذا المنزل الضخم.

ويضاهي المنزل في فخامته قصر فرساي، ويضم جناحين رئيسيين وغرفة استقبال ضخمة بسقف تزينه الرسوم اليدوية، ومطبخين صمما بشكل فني وطابق خاص بالمناسبات، بالإضافة إلى قبو للنبيذ، وسينما داخلية، وحوض أسماك تحت الأرض هو الوحيد من نوعه في أوروبا.

وقد تجاوز هذا المنزل الرقم القياسي العالمي، متفوقا بثمنه على سعر إحدى الشقق في العاصمة البريطانية، لندن، والتي بيعت مقابل 221 مليون دولار في عام 2011.

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