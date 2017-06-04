أكد الباحث والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن هنالك شخصيات سياسية مهمة تلعب دورا سلبيا في الأزمة بين الإمارات والسعودية وقطر، بهدف تفكيك مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا بأنه من حق قطر أن تتخذ سياسة خارجية مستقلة وأن لا ترضخ لأي ضغوط تحاول فرض أجنده خارجية عليها.

وقال “القفيدي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شخصيات سياسية مهمة تلعب دوراً في الصراع لتفكيك مجلس التعاون الخليجي.وهناك من يسعى لتأجيج وزيادة الخلافات التي ستؤدى إلى زعزعة الأستقرار”.

شخصيات سياسية مهمة تلعب دوراً في الصراع لتفكيك مجلس التعاون الخليجي.وهناك من يسعى لتأجيج وزيادة الخلافات التي ستؤدى إلى زعزعة الأستقرار.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 3, 2017

وأضاف أن هناك احتمالية لخروج قطر وسلطنة عمان من منظومة مجلس التعاون قائلا: ” تشير تقاريرإلى صدوع في منظومة مجلس التعاون الخليجي.ويعتقد أن الأزمة مع دولة قطر قد تكون تمهيداً لتغيير الخارطةوخروج دولة قطر وسلطنة عُمان”.

تشير تقاريرإلى صدوع في منظومة مجلس التعاون الخليجي.ويعتقد أن الأزمة مع دولة قطر قد تكون تمهيداً لتغيير الخارطةوخروج دولة قطر وسلطنة عُمان.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 3, 2017

واعتبر “القفيدي” بأن ” الخلاف بين دولة قطر والسعودية والأمارات قد دخل مناطق محظورة وتجاوز الخطوط الحمراء.دولة قطر في مواجهةمع حملة أعلامية ودبلوماسية وسياسية ثقيلة”.

الخلاف بين دولة قطر والسعودية والأمارات قد دخل مناطق محظورة وتجاوز الخطوط الحمراء.دولة قطر في مواجهةمع حملة أعلاميةودبلوماسيةوسياسية ثقيلة.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 3, 2017

وأكد المحلل السياسي على أن” من حق السلطات القطرية الأقدام على أتخاذ قرارات سيادية مصيرية وهي دليل أستقلال القرار السياسي وعدم الرضوخ للمطالبات السياسية الخارجية”.

إن من حق السلطات القطرية الأقدام على أتخاذ قرارات سيادية مصيرية وهي دليل أستقلال القرار السياسي وعدم الرضوخ للمطالبات السياسية الخارجية.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 3, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” الحرب الإعلامية مستمرة، وتزداد خطورة يوماً بعد يوم .في جميع الأحوال مجلس التعاون الخليجي لن يكون بعد هذه الأزمة التصدعات في أتساع متسارع”.

الحرب الإعلامية مستمرة، وتزداد خطورة يوماً بعد يوم .في جميع الأحوال مجلس التعاون الخليجي لن يكون بعد هذه الأزمة التصدعات في أتساع متسارع.!!! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 3, 2017

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