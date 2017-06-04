اعتبرت الممثلة المصرية نجلاء بدر أنها “ملكة الإغراء” في مصر، وليست النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مشيرةً الى انّ الإغراء لا يعني الظهور عارية، مؤكدة أنها لا تقبل أي فيلم به مشاهد عري.

وأشارت “بدر” إلى أن أكثر المشاهد الذي تتمنى أن يعود بها الزمن لحذفها من أعمالها هي: “قبلتي مع خالد أبو النجا في فيلم (قدرات غير عادية)، فعندما كنت أقدم هذا المشهد أثناء التصوير كانت روح (حياة) الشخصية التي أقدمها حاضرة، ولكن عندما شاهدت الفيلم في السينما كنت أنا (نجلاء) وأزعجني الأمر”.

وتحدثت خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” عن ظهورها في فيلم “قدرات” عارية الظهر، مشيرة الى انها “كنت مرتدية مايوه وعلى بحر”، مؤكدة أن المخرج نفسه كان متحفظاً لأن موقع التصوير مفتوح ويوجد عمال يشاهدون التصوير.

يشار إلى أن بدر اعتذرت عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل “الحرباية” من بطولة وهبي في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت في منشور سابق لها عبر حسابها الخاص على موقع “ايسبوك”: “اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل الحرباية لانشغالي بتصوير مسلسلين، هما رمضان كريم و30 يوم، وترشحت للدور بدلاً مني القمر دينا ومن المفترض ان تقدم دور شقيقة هيفاء”.

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