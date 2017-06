. #نجلاء_بدر انا نجمة اغراء #مصر وليست #هيفاء_وهبي . @wiglogic اكاونت بواريك واكستنشن نااااري🔥🔥😍شغلهم امريكي 🇺🇸🇺🇸 لاتحرقين شعرج بالصبغ وطولي شعرج بثانيه😋 وطلعي بستايل جديد بدون لاتتعبين نفسج او شعرج 😋 من اليوم ماله داعي تتهاوشين مع شعرج من الصبح😂😂 الشحن لجميع دول العالم مباشرة من امريكا عن طريق فيديكس😍🇺🇸 @wiglogic @wiglogic @wiglogic

A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Jun 3, 2017 at 12:24pm PDT