في مشهدٍ يحبس الأنفاس، أنقذت سيّدةٌ طفلاً من موتٍ محقق بعدما انحرفت سيارةٌ عن مسارها، وصدمت المارة على جانب أحد المطاعم في مدينة “بريدجبورت” بولاية “كونيتيكت” الأمريكية.

وأظهرت لقطاتٌ وثقتها كاميرات المراقبة، لحظات مروّعة للحادث المروّع، حينما قفزت السيدة امام السيارة في محاولةٍ منها لإبعاد الطفل عن طرق السيارة، لكن سرعتها الكبيرة صدمتها والطفل وضربتهما بقوةٍ في جدار المطعم.وفق “ديلي ميل” البريطانيّة

وأصيبت السيدة والطفل بجروح خطيرة بفعل الاصطدام العنيف بهما من السيارة، ونقلا إلى أحد المستشفيات للعلاج، حيث أجرى الأطباء عملية جراحية للطفل في ساقيه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه سيتم تكريم السيدة التي انقذت الطفل في قاعة المدينة الأسبوع المقبل.



وقد تم القبض على السائق – الذى دخل المستشفى ايضا – ووجهت اليه تهمة القيادة المتهورة.

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