قرر نجم برنامج اكتشاف المواهب البريطاني “جوت تالنت”، “سايمون” دفع تكلفة جراحة العمود الفقري الخطيرة لإحدى متسابقات البرنامج.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حازت الراقصة جوليا كاريل على الباز الذهبي مع فريقها المكون من صديقتها في أول عرض لهما وأسرت قلوب الجميع في عرضهما بالنصف نهائي، ليفجر سايمون مفاجأة بتكفله بالعملية التي يجب أن تجرى لها والتي يبلغ تكلفتها 78 ألف جنيه إسترليني.

قال سايمون إنه لن يتمكن من النظر لنفسه في المرآة إن لم يفعل شيئا لتغيير حياة الفتاة، حيث أنها لن تكون قادرة على الرقص مرة أخرى بدون الجراحة.

وعرض أيضا جراح العمود الفقري إيفان ديفيز مساعدة جوليا، بعد سماعها عن قصتها.

Also published on Medium.