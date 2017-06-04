نشرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية مقطع فيديو مروعا، تظهر فيه عاصفة ترابية وهي تجتاح العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الخميس الماضي، في مشهد وكأنه “يوم القيامة”.

وبحسب صحيفة “الراكوبة” السودانية، فإن العاصفة الترابية أدت لانعدام الرؤية في العديد من مناطق الولاية، مع استمرار حركة المرور بمعدل أقل من الطبيعي، كما تسببت في توقف جزئي لحركة الطيران بمطار الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بهيئة الأرصاد الجوية السودانية، قولها إن رياح شمالية بلغت سرعتها 36 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات باستمرار العواصف الترابية خلال الأيام المُقبلة.

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