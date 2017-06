لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تويتر بعد أحداث لندن ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر المثير للجدل ويقول إنه مستوى إضافي من الأمن للأمريكيين.

وقال ترامب “الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة… سنكون هناك، نحن معكم. فليبارككم الله!”

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017