لجأ الرئيس الأمريكي إلى بعد أحداث ليعرض المساعدة على بريطانيا ويروج لحظر السفر المثير للجدل ويقول إنه مستوى إضافي من الأمن للأمريكيين.

 

وقال ترامب “الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة… سنكون هناك، نحن معكم. فليبارككم !”

وأضاف في تغريدة أخرى “نحن بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة والشدة. نريد أن تعيد لنا المحاكم حقوقنا. نريد كمستوى إضافي للأمان!”

 

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