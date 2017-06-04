قالت صحيفة “إنديان إكسبريس”، إن المبلغ الذي حصل عليه النجم الهندي “شاروخان” مقابل الظهور في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، الذي يقدّمه الفنان المصريّ رامز جلال، يوازي 20 مليون روبية هندي.

وذكرت أنّه من الصعب تصديق أن الغضب العارم الذي بدا عليه “شاروخان” في أعقاب اكتشاف وقوعه في فخ “رامز” كان حقيقياً؛ “لأننا رأينا لاحقا هذا السيلفي الذي نشره رامز على حسابه الرسمي على تويتر ويجمعه بشاروخان”.

ولفتت إلى أن غضب النجم الهندي الشهير شاه روخ خان “شاروخان”بدا متجاوزا كافة الحدود بعد ظهوره في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”.

وأضافت: “السوبر ستار شاروخان معروف بأنه صاحب روح رياضية، فيمكنك المزاح معه، ويمزح معك بروح تتسم بالدعابة”.

واستدركت: “لكننا نادرا ما نشاهده وقد فقد أعصابه، مثلما ظهر خلال رحلته الأخيرة إلى دبي”.

ولفتت إلى حالة الانهيار العصبي الشديد التي ظهر عليها شاروخان بعد وقوعه في مقلب رامز جلال في البرنامج الذي تعرضه فضائية “إم بي سي”.

وقالت الصحيفة: “يمكنك رؤية شاروخان متوترا بينما تبتلع الرمال سيارته، لكنه حاول مساعدة الآخرين على الخروج”.

وفجأة، تظهر له سحلية عملاقة، ثم يتضح لشاروخان الذي بدا عليه الخوف قبل أن يخرج رامز رأسه من هذا الكائن الغريب، وانفجر نجم بوليوود غضبا قائلا له: “هل أحضرتني من الهند من أجل هذا؟”

واستطردت الصحيفة: “حاول رامز الذي بدا عليه القلق الشديد التعلق بأقدام شاروخان ليسامحه، لكن الأخير كان على وشك دفنه في الرمال”.

واستدركت “من الصعب أن نعتقد أن ما حدث كان مقلبا حقيقيا، لأننا رأينا لاحقا السيلفي الذي نشره رامز على حسابه الرسمي على تويتر ويجمعه بشاروخان “.

وفي لقطات فيديو في كواليس الحلقة، بدا شاروخان ورامز في حالة من المرح.

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