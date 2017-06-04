على الرغم من قدسية شهر رمضان، إلا أن إقبال المغاربة على المواقع الإباحية لا يتوقف، إذ كشف موقع “غوغل تراند”، ارتفاعا في زيارات المواقع الإباحية في المغرب، مباشرة بعد إعلان موعد الإفطار.

وأوضح الموقع ذاته أن معدل البحث عن المواقع الاباحية ارتفع بشكل ملحوظ ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، طوال الأسبوع الماضي، خصوصا، مساء السبت.

ويظهر، من خلال احصائيات الموقع، أن يومي 27 و28 مايو الماضي، اللذين تزامنا مع أول أيام رمضان، انخفضت نسبة البحث، لتعود إلى الارتفاع بشكل صاروخي.

وبخصوص الجهات الثلاثة، الأكثر بحثا عن مواقع الجنس، تحتل جهة تادلة أزيلال الرتبة الأولى، تليها جهة العيون بوجدور، ثم الدارالبيضاء – السلطات.

وحسب أرقام ” غوغل تراند”، فإن موقعًا بورنوغرافيا يوجد ضمن قائمة “أليكسا” للمواقع الأربعين الأولى، التي يلجها المغاربة، يشهد ارتفاعا في عدد الزوار بعد الساعة الثامنة ليلا، أي مباشرة بعد الافطار، وتدوم مدة البحث في الموقع حوالي 11 دقيقة.

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