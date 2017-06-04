انتشرت مجموعة من الصور تظهر شبيه نجم كرة القدم العالمي وفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي المخضرم “كريستيانو رونالدو”، وهو صورة طبق الأصل في وسط الشوارع في إيران، خاصةً بعد فوز الريال ببطولة دوري أبطال أوروبا على نظيره الإيطالي يوفنتوس.

وتعود التفاصيل عندما ظهر “رضا على رضا” 22 عامًا أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا في إيران، وأسفرت عن ولاية ثانية للرئيس الحالي حسن روحاني، حيث نشرت وسائل الإعلام العالمية شبيه رونالدو، فى إحدى اللجان الانتخابية.

ويأتي ذلك بعدما ظهر منذ فترة “ميسي” الإيراني الذي تسبب في فوضي كبيرة بالشوارع الإيرانية، وتجمهر حوله الكثير من البشر لالتقاط صور تذكارية معه.

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