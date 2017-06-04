بعد قراءتك عنوان هذا النص، حتماً ستدخلين لتعرفي ما الذي حل بـ إيفانكا ترامب وجمالها عبر السنين.

وما لن تصدقيه، هو أن هذه المرأة والزوجة والأم حافظت على جمالها الطبيعي الناعم بشكل لافت.

إذ شاهدنا صورها قبل وبعد، ولم نلحظ أي تغيير في شكل الشفتين أو الأنف أو حتى شكل الوجه.

لكن هذا لا يعني أنها لا تلجأ للحقن للمحافظة على شبابها، أو انها لم تخضع لعميلة شد العينين ورفع الوجنتين والتي بلغت تكلفتها $60000 كذلك يقال إنها خضعت لعملية تكبير الصدر فقط ، وبلغت تكلفتها 30000$ .

أما عن أهم أسراراها الجمالية، فتقول إيفانكا: من المهم جداً ترطيب البشرة بشكل يومي وخلال السفر.شرب كميات وافرة من الماء، للمحافظة على نضارة البشرة، وأحياناً نضع القليل من الليمون في الماء. إزالة المكياج نهائياً قبل النوم.

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