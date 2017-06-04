احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفوز فريقه نادي ريال مدريد الإسباني، بكأس دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة، عبر تغيير مظهره الخارجي، والحصول على قصّة شعر جديدة، وغريبة، إلا أنها أثارت إعجاب الكثيرين من محبيه.

وقاد “رونالدو” فريقه ريال مدريد ليتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية 4-1 على يوفنتوس الإيطالي في العاصمة الويلزية كارديف.

وسجل رونالدو الهدف الأول للريال في الدقيقة 20، وعادل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 27 وبهذه النتيجة انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سدد البرازيلي “كاسيميرو” كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم المدافع واستقرت على يمين الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون في الدقيقة 61.

ولم ينتظر ريال مدريد طويلا حتى يضيف الهدف الثالث الذي جاء من تمريرة عرضية للكرواتي لوكا مودريتش وصلت إلى رونالدو الذي أودعها في المرمى في الدقيقة 64.

ثم سجل البديل ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 90.

وأصبح ريال مدريد أول فريق يحرز البطولة القارية مرتين متتاليتين بتسميتها الحديثة بعد أن فاز بها العام الماضي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في ميلان.

كما بات رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم منذ اعتماد الصيغة الحديثة للمسابقة عام 1993.

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