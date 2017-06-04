في أول تعليق علني لمسؤول عربي عن الأزمة المشتعلة بين الإمارات والسعودية وقطر، قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن الازمة تتجه إلى أن تكون العلاقة بين الدول العربية الخليجية واضحة ومتكاملة وأن تصل لموقف موحد لدرء جميع الأخطار أو أي شيء يمكن أن يفرق الدول الخليجية.

وعن وجود وساطة خليجية للحل، نفى “آل خليفة” علمه بأي مبادرة للوساطة حاليا، مؤكدا بأن هناك حرص على أن لا تنزلق الأمور أكثر.

وفيما يتعلق باختراق حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أوضح أن موقفه المتشدد ضد إيران لم يظهر خلال الفترة الأخيرة فقط ، وإنما ممتد لفترة أطول، مؤكدا وجود خطة من أحد ما لاختراق الحساب، معربا عن احتمالية أن يكون للاختراق علاقة بما يحدث على الساحة الخليجية خلال الأيام الاخيرة، موضحا أن هذا ما ستكشفه الأيام.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد أعلنت، السبت، عن تعرض حساب وزيرها، خالد بن أحمد، للاختراق، مطالبة بالحذر مما يتم تداوله وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت وزارة الخارجية في “تغريدة” على الحساب الرسمي لها: ” تُبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية, يرجى أخذ العلم والحذر”.

يذكر أن حساب الوزير البحريني وبعد اختراقه نشر سلسلة من التغريدات الطائفية والتي تهاجم النظام في البحرين والمملكة العربية السعودية، وتدعو بـ”الثأر” لما وصفته شهداء ثورة البحرين الكبرى.

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