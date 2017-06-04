أعرب الشاعر العماني، ، عن تضامنه مع التي تتعرض لحملة إعلامية شرسة من قبل الإماراتية والسعودية الموالية لها، مطالبا بترك قطر في حالها ومشددا على أنها ، على حد قوله.

 

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو للشاعر “أحمد دقل”، وهو يلقي قصيدته التضامنية حيث قال فيها:

شفت الخبر الي بعنوانه قطر.. يا ليت لو خلو قطر في حالها

 

ذي كعبة المضيوم وأهل الواجبة..وتميم فارسها وهو خيالها

 

دولة عليها حاكمة..ما خيبوها أو تردى فالها

 

قوما على المكارم نازلة..والله ولا احدن بلغ منزالها

 

ما عاد فينا حيل من اجل الفتن..أمة محمد قطعوا أوصالها

 

والطائفية والفتن في أرضنا..شجرة خبيثة واجب استئصالها

 

 

 

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