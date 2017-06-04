أعرب الشاعر العماني، أحمد دقل، عن تضامنه مع قطر التي تتعرض لحملة إعلامية شرسة من قبل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها، مطالبا بترك قطر في حالها ومشددا على أنها كعبة المضيوم، على حد قوله.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشاعر “أحمد دقل”، وهو يلقي قصيدته التضامنية حيث قال فيها:

شفت الخبر الي بعنوانه قطر.. يا ليت لو خلو قطر في حالها

ذي كعبة المضيوم وأهل الواجبة..وتميم فارسها وهو خيالها

دولة عليها آل ثاني حاكمة..ما خيبوها أو تردى فالها

قوما على المكارم نازلة..والله ولا احدن بلغ منزالها

ما عاد فينا حيل من اجل الفتن..أمة محمد قطعوا أوصالها

والطائفية والفتن في أرضنا..شجرة خبيثة واجب استئصالها

Also published on Medium.