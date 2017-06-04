تداول ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعكس شجاعة جندي أردني قام بتصفية أربعة من مقاتلي داعش حاولوا إيهامه بانهم يرغبون في الاستسلام في المنطقة الحدودية مع سوريا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رفع المنتمون لداعش أيديهم متظاهرين بالاستسلام بعد أن تم رصدهم، إلا أن الجندي “حمزة القضاة”، لاحظ بأنهم يرتدون أحزمة ناسفة فبادر بإطلاق النيران.

ووفقا للفيديو فإنه بمجرد أن أطلق النيران قام الإرهابيين بتفجير أنفسهم.

#الاردن

دواعش مزودين بأحزمةناسفة

يتظاهرون بالاستسلام

الجندي الاردني حمزةالقضاة

دافع عن ثرى وطنه بسلاحه استطاع ان يرد٤متسللين وارداهم قتلى pic.twitter.com/nkTwsaz5em — Lahib Bani-Sakhar (@LahibBaniSakhar) June 4, 2017

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