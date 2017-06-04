تداول ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو يعكس شجاعة قام بتصفية أربعة من مقاتلي حاولوا إيهامه بانهم يرغبون في الاستسلام في المنطقة الحدودية مع .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رفع المنتمون لداعش أيديهم متظاهرين بالاستسلام بعد أن تم رصدهم، إلا أن الجندي “”، لاحظ بأنهم يرتدون فبادر بإطلاق النيران.

 

ووفقا للفيديو فإنه بمجرد أن أطلق النيران قام بتفجير أنفسهم.

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