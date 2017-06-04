كشف تقرير اعلامي عن أن الصحفي السعودي المعروف ومدير عام قناة العربية التي تبث من دبي تركي الدخيل قبض ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية من شيوخ آل نهيان في أبوظبي ليقوم بتحويل قناة العربية الى جندي في خدمة أجندة الامارات التي يرتبها رجل الأمن الفلسطيني محمد دحلان الذي يعمل حالياً مستشاراً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وبحسب الوثائق التي سبق أن نشرت بعضها مواقع أجنبية، فان الدخيل لديه محفظة استثمارية في شركة “الاستثمار كابيتال” كان قيمتها يبلغ بتاريخ 15 فبراير 2015 نحو 8.4 ملايين ريال سعودي. وفق موقع “أسرار عربية”.

كما يظهر من الوثيقة الثانية محفظة استثمارية أخرى في “الاستثمار كابيتال” ويعود تاريخها الى 13 أغسطس 2015 ويظهر منها أن قيمة استثمارات الدخيل ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي، أي أكثر من 11 ضعفا عما كانت عليه قبل 6 أشهر فقط من ذلك التاريخ.

وخلال هذه الفترة، اشترى الدخيل عدة عقارات في مدينة دبي مقابل 17 مليون درهم إماراتي، وجاء ذلك بوضوح في وثيقة يظهر فيها تاريخ الشراء وهو 21 حزيران/ يونيو 2015.

وأظهرت وثائق أخرى جملة من التحويلات المالية من وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد الى حساب تركي الدخيل، حيث كان الدخيل يتلقى الرشاوى من شيوخ أبوظبي بينما هو يعمل في قناة العربية التابعة لمجموعة أم بي سي السعودية.

ويتضح من الوثائق أيضا شراء عقارين في مشروع يسمى “ريفير لايت” لا يزال قيد الإنشاء في العاصمة البريطانية لندن، حيث اشترى الدخيل شقتين بقيمة تزيد على 3 ملايين جنيه استرليني.

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