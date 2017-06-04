أوضح إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي أن السنة والشيعة والإسماعيلية والأباضية، يؤمنون بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، وبالقرآن الكريم كتابًا، ويصلون نحو القبلة ويضحون في عيد الأضحى الأمر الذي يستوجب ألا يكون بينهم اقتتال.

وفسر المغامسي ضمن برنامجه اليومي “مع القرآن” قوله تعالى: “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ”.

وقال :”إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد – صلى الله عليه وسلم – نبياً وبالإسلام ديناً وبالقران كتاباً، وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قبلة إذا صلوا؛ صلوا إلى الكعبة، ويضحون”.

وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: وهذا عمّن مَن لم يضح من أمتي.

وأضاف المغامسي أنه “إن كانت كل طائفة تكفّر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها، وتحرّض شبابها على أن ينتقموا من أولئك، فلن تقوم للأمة قائمة“.

وأشار المغامسي : “قلت ما لا يجسر عليه الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤولٌ عمّا يعتقده، فينصح به أمة محمد، وحق الأمة على علمائها عظيمٌ، والناس إنما ينظرون إلى مَن يعتلي منبراً أو يدرس في محراب أو يؤلف كتباً في شأنه وفي أمره وفيما يدعوهم إليه”

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