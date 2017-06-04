نشرت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، صورة تاريخية تجمع الملك السعودي الراحل، عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي الراحل، فرانكلين روزفلت.

وعلى حسابها الرسمي في فيسبوك، نشرت إيفانكا الصورة التي تظهرها مع زوجها وهما يشاهدان صورة تاريخية للزعيمين خلال لقائهما الشهير عام 1945.

وعلقت إيفانكا على الصورة قائلة “خلال الرحلة الخارجية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي.. أعجبت بهذه الصورة التاريخية للاجتماع الأول للرئيس روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز في عام 1945”.

وكانت إيفانكا وزوجها يرافقان ترامب في زيارته الخارجية الأولى بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، التي استهلها من العاصمة السعودية الرياض.

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