تداول ناشطون جزائريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف قيام عدد من المتظاهرين وهم يشتمون “السعيد بوتفليقة” أثناء حضوره وقفة تضامنية مع الكاتب رشيد بوجدرة، ضد قناة “النهار”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هاجمت احدى السيدات سعيد بوتفليقة قائلة له:” شو اللي جابك هنايا.. ما توقفش معانا..نسحقوك”.

وكان قد شارك أمس السبت، مثقفون وإعلاميون في الوقفة التضامنية مع الكاتب رشيد بوجدرة، أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري، بعد أهانته في أحد برامج “الكاميرا الخفية” على قناة النهار.

وحضر الوقفة شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره، السعيد بوتفليقة، الذي تحدث مع بوجدرة وأعلن تضامنه معه كمواطن، قبل أن يهاجم البعض حضوره.

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