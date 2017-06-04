أوضحت حركة “حماس”، اليوم الأحد، حقيقة تقديم قطر لائحة بأسماء عدد من قيادات الحركة وتطالبهم بمغادرة الأراضي القطرية.

وقال الناطق الرسمي ياسم الحركة، حسام بدران، في تصريح نشره عبر الموقع الرسمي لحماس: “إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام يجافي حقيقة الواقع، وهو يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية”.

وأضاف بدران، “حركة حماس وكما هو معلوم قد انتهت مؤخراً من إجراء انتخاباتها الداخلية وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقاً، وقد اختارت قيادة جديدة وعلى رأسها إسماعيل هنية والذي يقيم داخل فلسطين هو ومن معه من قيادة الحركة”.

وتابع، “القيادة الجديدة للحركة باشرت في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل”.

وأوضح قائلا إن “قطر تلعب دورا إيجابيا ثابتا ومتواصلا في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته، وخصوصاً في ملف إعمار غزة”.

وأكد بدران على أن “حماس ستبقى رأس الحربة في مواجهة الاحتلال، وستظل بوصلتها واضحة وثابتة نحو القدس، رغم كل العقبات والتحديات، وستواصل مقاومتها جنباً إلى جنب مع كل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية”.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت أمس السبت، تقارير مفادها أن قطر قامت بتسليم حركة “حماس” قائمة بأسماء بعض قياداتها تطالبهم فيها بمغادرة الأراضي القطرية.

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