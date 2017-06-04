توقع المعارض الإماراتي البارز الأكاديمي د. سالم المنهالي ان لا تتجاوز ردود فعل ابناء زايد فرقعات إعلامية ومزيدا من حروب التلفيق والتزوير من قبل لجان الإمارات الإلكترونية وذلك رداً على تسريبات وثائق ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوسف العتيبة والتي نشرتها صحيفة “الديلي بيست”.

وأكد المنهالي في تصريح خاص بـ “وطن” ان ردود الفعل ستكون إعلامية وعبر لجانهم الالكترونية لان ما نشر يفضح سياساتهم الي ابعد حد دون ان يقدروا على الانكار.

وأشار المعارض الإماراتي بان ما جاء في الوثائق معروف لدى الجميع لكن تلك الوثائق جاءت لتأكده.

وفي سؤال حول توقعاته من ان تحدث تلك التسريبات خلافات بين أبناء زايد أو مع حاكم دبي محمد بن راشد استبعد المنهالي الأمر وقال: “ لا اظن حدوث خلافات داخلية في الأسر الحاكمة. محمد بن زايد الأن يمسك مقاليد الحكم تماماُ بعد اقصاء الشيخ خلبفة وتسميمه. أما فيما يتعلق بدبي فان لها مصالح كثيرة مع أبو ظبي لن يفرطوا بها”.

وتوقع المنهالي المقيم خارج الإمارات “استمرار الهجمة ضد قطر والجزيرة وعزمي بشارة وتركيا والاخوان لانها وسيلتهم للرد على الحقائق” حسب وصفه.

وسخر من اللجان الإلكترونية التي يديرها أمن الإمارات قائلاً: “المهم أنه على كثرة لجانهم الالكترونية لم يصمدوا ولم ينجحوا في توجيه الرأي العام ضد قطر والجزيرة”. متابعاً: “بالعكس زادت متابعة الجزيرة ومواقع كثيرة منها موقع “وطن” المحجوب لدى الإمارات والسعودية لمعرفة الحقائق”.

وعن مجلس التعاون الخليجي وامكانية تفككه عقب د. المنهالي قائلا: “مع الاسف الاتحاد الخليجي وحتى المجلس كذبة. لا يوجد اتفاق حد ادنى بينهم وكل لقاءات قادة الخليج في القمم لقاءات ومصافحات مجاملات فقط.

وأكد المنهالي في ختام حديثه لـ”وطن” ان “عيال زايد لديهم هم أكبر من قطر. يريدون أن ينهوا السعودية وان ينتقموا من سياساتها.

مضيفاً: “للأسف السعودية اكبر الخاسرين في ظل الانجرار وراء محمد بن زايد وأفعاله الصبيانية”.

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