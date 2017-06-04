أطلق الاعلامي الاماراتي والمقرب من ولي عهد , تغريدة مثيرة للجدل, أرد منها الاساءة إلى وشيخها  الا أن “اسحر انعكس على الساحر” فقاتله المغردين على شر قتال.

 

المزروعي المعروف عنه تغريداته الخبيثة قال في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” كل زائر للمملكة العربية يلمس كره الشعب السعودي لـ الحكومة القطرية وصبيان عزمي  “. في محاولة منه لاثارة الفتن بين شعوب .

وما لبث المزروعي ان انتهى من تغريدته “الخبيثة” حتى انهالت عليه “تعليقات” من كل حدب وصوب رداً على تغريدته “الخبيثة” الامر الذي ألجمه ومنعه من النباح.

 

واللافت أن أغلب التعليقات التي صاحبت تغريدة المزروعي كانت من السعودية التي ادعى ان أهلها يكرهون الحكومة القطرية, متهمين اياه باثارة الفتن بين شعب الخليج الواحد بتعليمات من حكام ابو ظبي.

 

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

 

 

 

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