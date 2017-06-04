أطلق حمد المزروعي الاعلامي الاماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, تغريدة مثيرة للجدل, أرد منها الاساءة إلى قطر وشيخها تميم بن حمد الا أن “اسحر انعكس على الساحر” فقاتله المغردين على تويتر شر قتال.

المزروعي المعروف عنه تغريداته الخبيثة قال في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” كل زائر للمملكة العربية السعودية يلمس كره الشعب السعودي لـ الحكومة القطرية وصبيان عزمي “. في محاولة منه لاثارة الفتن بين شعوب الخليج.

كل زائر للمملكة العربية السعودية يلمس كره الشعب السعودي لـ الحكومة القطرية وصبيان عزمي … — حمد المزروعي (@uae_3G) June 3, 2017

وما لبث المزروعي ان انتهى من تغريدته “الخبيثة” حتى انهالت عليه “تعليقات” من كل حدب وصوب رداً على تغريدته “الخبيثة” الامر الذي ألجمه ومنعه من النباح.

واللافت أن أغلب التعليقات التي صاحبت تغريدة المزروعي كانت من السعودية التي ادعى ان أهلها يكرهون الحكومة القطرية, متهمين اياه باثارة الفتن بين شعب الخليج الواحد بتعليمات من حكام ابو ظبي.

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

كذبت ايها المنافق الشعب السعودي يكرم عنك وعن امثالك الشعب السعودي حر واصيل ومضياف ولايكرهون قطر تكلم عن نفسك ياتافه — ALKEDEWI (@alkedewi_basha) June 4, 2017

هذا نكره لا يمثل إلا

الحثاله عبدة المال

وللعلم حالهم حال

فؤاد الهاشم مثل البهائم

ومن أين ما وجهوهم اسيادهم

سارو فيه#اعلام_السعودي_الدحلاني — عابر (@homood67) June 4, 2017

قطر ودول الخليج غاليه علينا … مشكلتنا مع اللي جاي من زنجبار وصار خليجي ويفتن بينا..أسأل الله أن يشل يدك لأنك رأس الفتنه. — أنشودة المطر (@easa17) June 4, 2017

كذبت ورب الكعبة

حنا نكره صنفين الصهاينة و المتصهينين

والدحلانيين واذنابهم يا ذنب 🐕 — Talal Al-Saddi (@talooo11) June 4, 2017

السعوديين يحبون جميع حكام دول الخليج

وجميع شعوب الخليج هم منا و فينا ونكرهك انت ومن على شاكلتك من الاعلامين

الذين يزرعون الفتن بين الاخوة — هاني مناع العويد (@HaniBinManaa) June 4, 2017

كذاب يا رافضي

بصفتي مواطن سعودي احب قطر والحكومة القطرية وانت يارافضي لست ناطق عن الشعب السعودي ولا وصي عليه

ما بقى الا عيال دحلان — ابو راكان (@aburakan_2) June 4, 2017

كل زائر ؟؟ بشهادة من يابطل

الشعب السعودي والقطري اخوة

والحكومة القطرية والسعوديه تاج على راسك ما تهزها انت واشكالك — ﴿ نور بنت مـحـمد..❥ (@4nor2) June 4, 2017

إذا كان عندهم عزمي بشارة فعندكم الكلب دحلان سلوقي اليهود . وفي ميزان التمايز نجد عزمي بشارة أشرف من مية دحلان . لايودركم . — عدو الكذابين (@Naser707Naser) June 4, 2017

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