بإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية رأى المراقبون ان ذلك يسجل سابقة خطيرة وكأن هذه الدول تعاقب الشعب القطري دون أن تحيده في معركة سياسية بين القيادات السياسية للدول الخمس المعنية.

ويرى البعض ان هذه الخطوة كفيلة بتمزيق نسيج الشعب الخليجي وما يجمعه من أواصر القرابة والنسب والعشائر المشتركة.

ورعم ان الاعلان كان في ساعات الصباح الأولى إلا ان القطريين افاقوا مبكرا على هذه الأخبار الصادمة وكانت ردود فعلهم الأولى بالنشر في مواقع التواصل الإجتماعي تاييدهم المطلق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحت عنةان (كلنا تميم).

#نبايعك_ياتميم_على_السمع_والطاعة

نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره — ✳ الأدعم (@sul535) June 5, 2017

#نبايعك_ياتميم_على_السمع_والطاعة لك منا الولاء التام و الطاعة الكاملة سيدي — ام خليفه (@qatarfuture2030) June 5, 2017

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