شن الإعلامي اللبناني والمذيع بقناة “”، ، هجوما قاسيا على كل من اتهم مذيعي الجزيرة من الإعلاميين والمثقفين السعوديين والإماراتيين، بأنهم يدافعون عن “ولي نعمتهم” حين يدافعون عن القناة في ظل الأزمة بين والسعودية وقطر، ناعتا إياهم بـ”السفهاء”.

 

وقال “شهدا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”أقول للسفهاء الذين يتهموننا بأننا بدفاعنا عن الجزيرة ونزاهة الاعلام نكون “ندافع عن ولي نعمتنا وراتب الشهر”..نحن ندافع بشراسة عن قناتنا ‫الجزيرة التي تُتهم زورا وبهتانا بانها تتأمر على ، ندافع عن اعلامنا الحر الذي تطعنون به وتحاولون تشويه صورته المشرقة”.

 

وأضاف: “ندافع بندية لأننا نشعر بفخر الانتماء الى هذا الصرح الاعلامي العظيم، لأننا إعلاميون احرار، نمارس حريتنا بقيمتها الصحفية، نعمل حبا بالرسالة الاعلامية لا خوفا من ولي النعمة، بل ندعمه ويدعمنا لأننا جسم واحد بهدف اخلاقي واحد”.

 

وتابع مهاجما بقوة “نحن لسنا مثلكم لنخاف على راتب الشهر، فالانتماء يغنينا عن ، والشعور بالمسؤولية يضعنا في الصفوف الأمامية للمواجهة، وفخر الإعلامية يجعلنا اقوى، والتقدير يرفعنا الى اعلى، وثقة تحصننا. انتم لا تعلمون من نحن؟ قلناها ونكررها…‫نحن الجزيرة”.

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