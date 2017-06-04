شن الإعلامي اللبناني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جلال شهدا، هجوما قاسيا على كل من اتهم مذيعي الجزيرة من الإعلاميين والمثقفين السعوديين والإماراتيين، بأنهم يدافعون عن “ولي نعمتهم” حين يدافعون عن القناة في ظل الأزمة بين الإمارات والسعودية وقطر، ناعتا إياهم بـ”السفهاء”.

وقال “شهدا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أقول للسفهاء الذين يتهموننا بأننا بدفاعنا عن الجزيرة ونزاهة الاعلام نكون “ندافع عن ولي نعمتنا وراتب الشهر”..نحن ندافع بشراسة عن قناتنا ‫الجزيرة التي تُتهم زورا وبهتانا بانها تتأمر على الوطن العربي، ندافع عن اعلامنا الحر الذي تطعنون به وتحاولون تشويه صورته المشرقة”.

وأضاف: “ندافع بندية لأننا نشعر بفخر الانتماء الى هذا الصرح الاعلامي العظيم، لأننا إعلاميون احرار، نمارس حريتنا بقيمتها الصحفية، نعمل حبا بالرسالة الاعلامية لا خوفا من ولي النعمة، بل ندعمه ويدعمنا لأننا جسم واحد بهدف اخلاقي واحد”.

وتابع مهاجما بقوة “نحن لسنا مثلكم لنخاف على راتب الشهر، فالانتماء يغنينا عن الأموال، والشعور بالمسؤولية يضعنا في الصفوف الأمامية للمواجهة، وفخر الهوية الإعلامية يجعلنا اقوى، والتقدير يرفعنا الى اعلى، وثقة المشاهد تحصننا. انتم لا تعلمون من نحن؟ قلناها ونكررها…‫نحن الجزيرة”.



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