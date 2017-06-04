انتقد الكاتب الجزائريّ والمراقب الدولي لحقوق الإنسان، ، وسائلَ الإعلام المحسوبة على السنة، التي تنفق ثرواتٍ طائلة على المسلسلات والبرامج الرمضانية التي لا طائلَ منها، بينما تسخر مليارات لإعلامها الشيعي الموجه لسنّة العالم.

 

وقال “مالك” في تغريداتٍ على حسابه في “تويتر”: “أشعر بمرارة توجع قلبي في كل على حال إعلام محسوب علينا الذي لم يكتف بعاره محلياً بل صار يدفع ثروات طائلة لمشاهير كي ينشر شناره عالمياً!”.

وأضاف: “في وقت تسخر ايران مليارات لإعلامها الشيعي الموجه لسنّة العالم نجد إعلاما يحسب على أكثر من مليار سني يبذر أمواله في تفاهات مقرفة. يا للمهزلة!”.

وأكد انه “سيأتي يوم ويدرك أصحاب القرار في العالم العربي أن الإعلام المحسوب على محورهم المناهض لمشروع ايران كان مخترقا من شيعتها وقد وجهوه نحو ما خدمها”.

 

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