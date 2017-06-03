أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، عن تعرض حساب وزيرها، خالد بن أحمد، للاختراق، مطالبة بالحذر مما يتم تداوله وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت وزارة الخارجية في “تغريدة” على الحساب الرسمي لها: ” تُبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية, يرجى أخذ العلم والحذر”.

تُبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر. — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) June 3, 2017

يذكر أن حساب الوزير البحريني وبعد اختراقه نشر سلسلة من التغريدات الطائفية والتي تهاجم النظام في البحرين والمملكة العربية السعودية، وتدعو بـ”الثأر” لما وصفته شهداء ثورة البحرين الكبرى.

سرايا المختار تستحوذ على حساب وزير خارجية العدو الخليفي شاهد التفاصيل:https://t.co/2Y9u1ejg36 وحدة الإعلام الحربي | #البحرين — Aleker News (@AlekerNews) June 3, 2017

وتتواصل سلسلة الاختراقات و عمليات القرصنة الالكترونية لمواقع و صفحات عدد من المسؤولين و وسائل الاعلام الخليجية.

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