أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، عن تعرض حساب وزيرها، ، للاختراق، مطالبة بالحذر مما يتم تداوله وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

حيث قالت وزارة الخارجية في “تغريدة” على الحساب الرسمي لها: ” تُبين الوزارة بأنه قد تم حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية, يرجى أخذ العلم والحذر”.

يذكر أن حساب الوزير البحريني وبعد اختراقه نشر سلسلة من التغريدات الطائفية والتي تهاجم النظام في والمملكة العربية ، وتدعو بـ”الثأر” لما وصفته شهداء ثورة البحرين الكبرى.

وتتواصل سلسلة الاختراقات و عمليات القرصنة الالكترونية لمواقع و صفحات عدد من المسؤولين و وسائل الاعلام الخليجية.

 

 

 

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