نشرت ايفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة أرشيفية تجمع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي ثيودور روزيفلت، التقطت العام 1945، وذلك خلال مرافقتها لوالدها في زيارته الخارجية الأولى بعد تنصيبه.

وعلقت ايفانكا على الصورة التي نشرتها على صفحتها بموقع انستاغرام، حيث قالت: “خلال اعجابي بهذه الصورة التاريخية للرئيس روزيفلت ولقائه الأول مع ملك السعودية في 1945،” لتنال الصورة أكثر من 55 ألف إعجاب بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، في حين استقطبت مئات التعليقات.

#FBF to President Trump’s foreign trip last week, while admiring this historic photo of President Roosevelt’s first meeting with Saudi King Abdulaziz in 1945 A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jun 2, 2017 at 11:03am PDT

ويذكر أن ملابس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا أثارت تساؤلات حول وضعهما غطاء الرأس، خلال لقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك بعد تجنبهما ارتدائه في المملكة العربية السعودية، وهو ما أرجعه المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ذلك كان مطلوبا في الفاتيكان ولم يكن مطلوبا في السعودية.

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