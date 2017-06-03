اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قيام الممثلة الأمريكية كاثي جريفن بحمل رأسه مقطوعًا لشخصه مما أفزع نجله .

وقال “ترامب” إن نجله “بارون” البالغ من العمر 11 سنة تفاجأ برأسه ممزقًا على شاشات التلفزيون مما أفزعه فنادى على أمه “ميلانيا” مطالبًا بمنع هذه الممثلة من العمل.

وأثارت الممثلة الامريكية جدلاً واسعاً جراء تصرفها, معتذرة في مؤتمر صحفي من الرئيس الأمريكي وعائلته, وأكدت إلغاء مشاركتها في تقديم برنامج خاص برأس السنة لانها تخشى ان يؤدي ذلك إلى نهاية حياتها المهنية.

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