شنّ المحامي والناشط الحقوقي السعودي، إسحاق الجيزاني، هجوما عنيفا على دولة الإمارات، ناعتا إياها بـ”أوسخ وأقذر حكومة عربية”، مؤكدا بأنها المحرضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خيانة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال “الجيزاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أوسخ وأقذر حكومة عربية حكومة الإمارات -خسة ونذالة وإجرام- أوسخ أكثر من السيسي الذي حرضته على الخيانة، وأخبث من نظام المجرم بشار الأسد”.

أوسخ وأقذر حكومة عربية حكومة الإمارات -خسة ونذالة وإجرام- أوسخ أكثر من السيسي الذي حرضته على الخيانة، وأخبث من نظام المجرم بشار الأسد — إسحاق الجيزاني🇸🇦 (@IsaacALawyer) June 3, 2017

وكان موقع “انترسبت” الامريكي، قد أشار في تقرير له نشره اليوم إلى بعض مضامين الرسائل المسربة من البريد الخاص بسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، والتي تضم مجموعة من الرسائل بينه ووزير الدفاع السابق بإدارة باراك أوباما روبيرت غيتس، الذي يشغل حاليًا منصب مدير شركة استشارية نافذة في واشنطن تسمى “رايس هادلي غيتس”، التي تعمل مع شركات من أمثال “إكسون موبيل”.

وفي رسالة أرسلها غيتس للعتيبة في أكتوبر 2015 قال فيها: “أريد أن أعلمك بأنني سأكون في أبو ظبي هذا الشهر، بغرض عقد اجتماع مع شركة (جي بي مورغان شايس)”، مضيفًا: “أعلم أنّني أخبر قبل وقت قصير (توصلت إلى برنامج الزيارة منذ وقت قليل)، لكن أود أن أرى صديقي ولي العهد في أثناء زيارتي”.

كما تناولت بعض الرسائل الأخرى ملاحظات من ندوة عن التطرف الإسلامي، وجدول أعمال مقترح لاجتماع قادم مع مؤسسة الصقور للدفاع عن الديمقراطيات، ومذكرة عن تحرك الولايات المتحدة لفرض ضريبة على المشروبات الغازية السكرية.

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