تنشر “وطن” لقرائها رابطا يضم الوثائق التي نشرتها صحيفة “ديلي بيست” والتي وصلتها من مجموعة قامت بقرصنة البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة وأحدثت زلزالا في عواصم عربية وأجنبية

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