وضعت الوثائق التي تم الحصول عليها من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، والتي تم وصفها بـ”الفضيحة” كلا من الإمارت والولايات المتحدة في موقف محرج، حيث كشفت الوثائق عن دور أبو ظبي في تغيير اهتمامات واشنطن وتوجهاتها الخارجية في مقابل مليارات الدولارات التي تقدمها لها إما في صورة استثمارات أو دعم لشبكات الضغط والنفوذ الداخلية.

ويعتقد بأن الوثائق أحرجت الولايات المتحدة وأثارت حالة من القلق أكثر، ووضعتها في موقف حرج قد يجد ساسة أمريكا أنفسهم قابعين فيه إذ إنها تتنافى تمامًا مع ما يتردد بشأن استقلالية القرار الأمريكي من جانب، وعزف الإمارات المعتاد على عدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يضفي على هذه التسريبات التشويق والجاذبية من جانب والترقب والقلق من جانب آخر.

وبحسب الخبراء فإن الوثائق المسربة ستلقي بظلالها القاتمة على الدبلوماسية الإماراتية بصورة قد تآمر صريح لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ضد دولة قطر، بعد مطالبته لوزير الدفاع الامريكي الاسبق “روبرت غيتس” بالضغط على قطر بأي طريقة.

ووفقا للتسريبات من بريد سفير الإمارات في واشنطن فإن جهات موالية لـ ” إسرائيل” طلبت منه اللقاء مع القيادي الفتحاوي الهارب من غزة محمد دحلان .

وفور إعلان تلك التسريبات “الفضيحة”، شن ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، هجوما حادا على القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، مذكرين بالدور المشبوه لمحمد دحلان في إثارة الفوضى بالعالم العربي.

بكل خبث، يُحرِّض الصهاينة على تدمير قطاع غزة ليتمكّن السيسي من نشر الفوضى وبالتالي يتمكّن دحلان من قيادة غزة!#اختراق_ايميل_السفير_الاماراتي pic.twitter.com/eQoE22R3XX — #رجل_هيئة (@KSA_620) June 3, 2017

يعني تخيل أنك سفير محترم ومرموق، يتواصل معك شخص يطلب منك ترتيب اجتمع له مع دحلان!!!

سؤال : ماتحس انك مزهرية ومهزلة؟ #تسريبات_العتيبه — عيسى بن فهد (@Aldrbeal) June 3, 2017

#اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي

محمد دحلان خائن و جاسوس إسرائيلي

ماذا يفعل عندكم في الإمارات يا أبناء زايد — الفاروق أبو بكر محمد (@zLj34S4Vmh8wjE6) June 3, 2017

#تسريب_سفير_الامارات ياشيوخ الامارات الحقو بلدكم ابناء دحلان شوهو سمعتكم وادخلوكم في خصام مع المسلمين في كل مكان — الأنـــــصــاري (@maestroaumer) June 3, 2017

بعد فضايح الامارات وثبوت تورطها فى شؤن الدول وتأمرها على الاسلام

اقدر اقول ان محمد دحلان هو الحاكم الفعلى للامارات — ابو عمر الصعيدي (@sbpWKHS62mGBg3t) June 3, 2017

كل ما رميتم به #قطر تبّين أنكم تفعلونه بلا حياء ضحك عليكم ابن دحلان و اضحك الأمة عليكم . يا مسخرة الدبلوماسية . — عدو الكذابين (@Naser707Naser) June 3, 2017

القاسم المشترك الأحقر.. دحلان! — د. إيهاب مسلم (@ehabmes) June 3, 2017

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