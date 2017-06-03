استشاط عبد الخالق عبد مستشار ولي عهد والاكاديمي الاماراتي البارز, غضبا بعد التسريبات الفاضحة للسفير الاماراتي في واشطن .

 

واستل مستشار بن زايد سيفه مدافعا عن العتيبة في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها.. “وطن”, ” ما نشر من لوثائق سفير بامريكا يصب لصالح ودبلوماسيتها النشطة بواشنطن وليس عليها. تحية للسفير “.

واشتعلت التسريبات التي استطاع الحصول عليها من بريد السفير الاماراتي المثير للجدل, حالة غضب في الشارع العربي اذ فضحت مؤامرات أبناء زايد ضد العديد من الحكومات العربية في الشرق الأوسط, والعمل على وأد ثورات الربيع العربي في كل من وليبيا.

 

 

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