استشاط عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي والاكاديمي الاماراتي البارز, غضبا بعد التسريبات الفاضحة للسفير الاماراتي في واشطن يوسف العتيبة.

واستل مستشار بن زايد سيفه مدافعا عن العتيبة في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها.. “وطن”, ” ما نشر من تسريبات لوثائق سفير الامارات بامريكا يصب لصالح الامارات ودبلوماسيتها النشطة بواشنطن وليس عليها. تحية للسفير “.

ما نشر من تسريبات لوثائق سفير الامارات بامريكا يصب لصالح الامارات ودبلوماسيتها النشطة بواشنطن وليس عليها. تحية للسفير pic.twitter.com/ROyPU5XGgz — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 3, 2017

واشتعلت التسريبات التي استطاع قراصنة الحصول عليها من بريد السفير الاماراتي المثير للجدل, حالة غضب في الشارع العربي اذ فضحت مؤامرات أبناء زايد ضد العديد من الحكومات العربية في الشرق الأوسط, والعمل على وأد ثورات الربيع العربي في كل من مصر وليبيا.

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