لم يتمكّن بيادق عيال زايد من الاستفاقة من صدمتهم بعد نشر موقع “إنترسبت” الأمريكي، وثائق تكشف عن أدوار مشبوهة يمارسها السفير الإماراتي بواشنطن لتأليب البيت الأبيض على .

 

وفي هذا السياق، كتب الأكاديمي الإماراتي ، رئيس تحرير موقع بوابة العين الإخبارية “فخور بك سعادة الأخ يوسف العتيبة سفير بواشنطن فأنت خير من يمثلنا ويدافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح لك تحية شكر وتقدير من القلب”.

وخلّفت تغريدة الأكاديمي الإماراتي غضبا في صفوف المعلّقين، حسيث كتب حساب “وهّاس” “فخور !! .. بتشويه سمعة قطر ..والتدخل في داخل بيت الحكم السعودي .. ولا محاولة التركية !! ..(فعلاً صهاينة العرب)”.

وأضاف أجمد عبد المولى “اردتم الجحيم لغيركم غدا.. فرده الله إليكم اليوم..”

وعلّق مستخدم يدعى المقدسي قائلا “وهل تفتخر أيضا بالخمسين ضابط إماراتي الذي تم إرسالهم لغزة متخفين كمسعفين في حرب ٢٠١٢ للتجسس على المقاومة لصالح الصهاينة؟!و تم طردهم كالكلاب”.

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من الإلكتروني لسفير في ، الذي تعرض لعملية قرصنة.

 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟”

 

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

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