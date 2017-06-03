لم يتمكّن بيادق عيال زايد من الاستفاقة من صدمتهم بعد نشر موقع “إنترسبت” الأمريكي، وثائق تكشف عن أدوار مشبوهة يمارسها السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة لتأليب البيت الأبيض على قطر.

وفي هذا السياق، كتب الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي، رئيس تحرير موقع بوابة العين الإخبارية “فخور بك سعادة الأخ يوسف العتيبة سفير الامارات بواشنطن فأنت خير من يمثلنا ويدافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح العرب لك تحية شكر وتقدير من القلب”.

فخور بك سعادة الأخ يوسف العتيبة سفير الامارات بواشنطن فأنت خير من يمثلنا ويدافع عن مصالحنا الوطنية و مصالح العرب لك تحية شكر وتقدير من القلب — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) June 3, 2017

وخلّفت تغريدة الأكاديمي الإماراتي غضبا في صفوف المعلّقين، حسيث كتب حساب “وهّاس” “فخور !! .. بتشويه سمعة قطر ..والتدخل في داخل بيت الحكم السعودي .. ولا محاولة الانقلاب التركية !! ..(فعلاً صهاينة العرب)”.

فخور !! .. بتشويه سمعة قطر ..والتدخل في داخل بيت الحكم السعودي .. ولا محاولة الانقلاب التركية !! ..(فعلاً صهاينة العرب) — وَهَّاس 🇶🇦🇸🇦 (@wahhass) June 3, 2017

وأضاف أجمد عبد المولى “اردتم الجحيم لغيركم غدا.. فرده الله إليكم اليوم..”

اردتم الجحيم لغيركم غدا.. فرده الله إليكم اليوم.. #اختراق_إيميل_السفير_الإماراتي — ahmed abdulmawla (@alaskari777) June 3, 2017

وعلّق مستخدم يدعى المقدسي قائلا “وهل تفتخر أيضا بالخمسين ضابط إماراتي الذي تم إرسالهم لغزة متخفين كمسعفين في حرب ٢٠١٢ للتجسس على المقاومة لصالح الصهاينة؟!و تم طردهم كالكلاب”.

و هل تفتخر أيضا بالخمسين ضابط إماراتي الذي تم إرسالهم لغزة متخفين كمسعفين في حرب ٢٠١٢ للتجسس على المقاومة لصالح الصهاينة؟!و تم طردهم كالكلاب — المقدسي (@AlmaqdesiRami) June 3, 2017

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في أمريكا، الذي تعرض لعملية قرصنة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟”

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

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