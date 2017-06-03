شن الصحفي الجزائري بصحيفة الإندبندت، والمحلل السياسي، محمد مزوار هجوما عنيفا على ولي ولي عهد المملكة العربية ، ناعتا إياه بـ”الدب الداشر”، الذي سيقدم السعودية هدية للرئيس الامريكي دونالد .

 

وقال “مزوار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدب الداشر حيمودي مصمم على تقديم كل السعودية كهدية للعم ترامب لخلافة والده و إزاحة ابن عمه ”.

 

 

ويرى محللون بأن محمد بن سلمان يسعى دوما لتوطيد علاقته بالرئيس الامريكي بالتعاون مع ولي عهد ، حيث هدف هؤلاء ليس فقط إلى إسكات المعارضة الخارجية بل والقوى الداخلية أيضا، مؤكدين انه في حالة ابن سلمان، يهمه جدا أن يسكت المعارضة داخل ، باعتبارها خطوة حيوية لابد أن يقوم بها قبل أن يخلع ابن عمه الذي يكبره سنا، محمد بن نايف، من منصبه في .

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