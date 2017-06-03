شن الصحفي الجزائري بصحيفة الإندبندت، والمحلل السياسي، محمد مزوار هجوما عنيفا على ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، ناعتا إياه بـ”الدب الداشر”، الذي سيقدم السعودية هدية للرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال “مزوار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدب الداشر حيمودي مصمم على تقديم كل السعودية كهدية للعم ترامب لخلافة والده و إزاحة ابن عمه محمد بن نايف”.

الدب الداشر حيمودي مصمم على تقديم كل السعودية كهدية للعم ترامب لخلافة والده و إزاحة ابن عمه محمد بن نايف pic.twitter.com/cdJpb5pJyt — M.MEZOUAR (@mezouar01) June 3, 2017

ويرى محللون بأن محمد بن سلمان يسعى دوما لتوطيد علاقته بالرئيس الامريكي بالتعاون مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث هدف هؤلاء ليس فقط إلى إسكات المعارضة الخارجية بل والقوى الداخلية أيضا، مؤكدين انه في حالة ابن سلمان، يهمه جدا أن يسكت المعارضة داخل العائلة الحاكمة، باعتبارها خطوة حيوية لابد أن يقوم بها قبل أن يخلع ابن عمه الذي يكبره سنا، محمد بن نايف، من منصبه في ولاية العهد.

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