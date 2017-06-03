محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

اظهرت وثيقة مسربة من بريد السفير الإماراتي في واشنطن واطلعت عليها “وطن” رغبة الإمارات بتغيير الأوضاع السياسية في المملكة العربية السعودية. عبر رسالة اطلع عليها ولي عهد أبوظبي نفسه محمد بن زايد.

والسعودية التي اصطفت مع الإمارات في حملة ضد قطر تقع أيضا ضمن المؤامرة الإماراتية بالتنسيق مع إسرائيل ومنظمات صهيونية مؤثرة في واشنطن.

وتساعد الإمارات ولي ولي العهد محمد بن سلمان لتولي العرش السعودي وتنحية ولي العهد محمد بن نايف والأخير يحظى بدعم قوي من مراكز أمنية أمريكية لدوره الكبير سابقا في محاربة الإرهاب.

ويبدو ان الإمارات تتآمر على جميع دول الإقليم لصالح مصالحها المشتركة مع إسرائيل

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