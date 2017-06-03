اظهرت وثيقة مسربة من بريد السفير الإماراتي في واطلعت عليها “وطن” رغبة بتغيير الأوضاع السياسية في المملكة العربية . عبر رسالة اطلع عليها ولي عهد أبوظبي نفسه .

 

والسعودية التي اصطفت مع الإمارات في حملة ضد تقع أيضا ضمن المؤامرة الإماراتية بالتنسيق مع إسرائيل ومنظمات صهيونية مؤثرة في واشنطن.

 

وتساعد الإمارات ولي ولي العهد لتولي العرش السعودي وتنحية ولي العهد محمد بن نايف والأخير يحظى بدعم قوي من مراكز أمنية أمريكية لدوره الكبير سابقا في محاربة الإرهاب.

 

ويبدو ان الإمارات تتآمر على جميع دول الإقليم لصالح مصالحها المشتركة مع إسرائيل

 

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