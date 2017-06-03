خرج الإعلامي بقناة MBC مصطفى الآغا من غرفة العمليات داخل إحدى المستشفيات في ألمانيا، بعد اجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في الكلى.

ونشر الآغا صورة على صفحته في موقع “تويتر”، وهو يرقد داخل العناية المشددة في المستشفى في “ميونخ”.

وسافر الآغا إلى ألمانيا ثاني أيام شهر رمضان المبارك من أجل الخضوع للعملية الجراحية.وقام بشرح حالته الصحية على صفحته في “تويتر”، مشيراً إلى منطقة تواجد الورم في الكلية اليسرى.

وكتب الآغا بعد الخروج من العملية الجراحية: “الحمد لله .. تمت العملية ولكني مازلت في العناية المشددة لهذا لم استطع التواصل معكم . تم استئصال الورم وبقي أن نطمئن على نوعه . كل الشكر لكم”.

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