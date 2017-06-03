أدّت الفنانة الإماراتيّة أحلام، وزوجها مبارك الهاجري، مناسك العمرة، وأمضيا بعض الوقت في مكة المكرمة.

ونشرت “أحلام” على حسابها في”تويتر” مجموعةً من الصور لها في العمرة، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: “الشعور بالإمتنان نعمة عظيمة.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.. الحمدلله في كل حين، والحمدلله على كل حال”.

الشعور بالإمتنان نعمة عظيمة.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.. الحمدلله في كل حين، والحمدلله على كل حال🕊🌸 pic.twitter.com/B2NmrasEpK — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٣ يونيو، ٢٠١٧

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