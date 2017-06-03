أدّت الفنانة الإماراتيّة ، وزوجها ، مناسك ، وأمضيا بعض الوقت في مكة المكرمة.

 

ونشرت “أحلام” على حسابها في”تويتر” مجموعةً من الصور لها في العمرة، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: “الشعور بالإمتنان نعمة عظيمة.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.. الحمدلله في كل حين، والحمدلله على كل حال”.

 

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