أثار الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عندما قال إن “85” بالمائة من المغردين في تلك المواقع “بهائم”. حسب قوله.

الهاشم، وخلال استضافته عبر برنامج “مجموعة إنسان” على فضائية “إم بي سي”، قال: “أنت تتحدث مع 85 بالمائة من مغردي تويتر بهائم”.

وعند رد المذيع علي العلياني عليه بالقول “ما تشوفها قاسية شوي”، أجاب الهاشم: “هم بهائم، شوف اقرأ”.

وتابع: “أنت رجل إعلامي ووصلت إلى مستوى معين، تستطيع أن تميز أن ما يكتب لا يكتبه إلا بهائم”.

فؤاد الهاشم على #mbc يقول: 85% من مغرّدي تويتر (بهائم) هو كان يتكلم عن نفسه ومَن حوله

فالبهائم تعرف بعضها ، والطيور على أشكالها تقع ! pic.twitter.com/b3hY6JAeft — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 3, 2017

يشار إلى أن حديث فؤاد الهاشم جاء ردا على منتقدي مسلسل “غرابيب سود” الذي يتناول قضية تنظيم الدولة، وتجنيد النساء فيه.

يذكر أن استضافة فؤاد الهاشم عبر “إم بي سي” أثارت جدلا واسعا، لتهجم الكاتب الكويتي سابقا على رموز دينية في السعودية مثل الشيخين عبد العزيز بن باز، ومحمد آل عثيمين.

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