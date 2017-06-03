شن الداعية الكويتي هجوما على أبناء زايد، وذلك على خلفية نشر موقع “انترسبت” وثائق حصل عليها روس نتيجة اختراقهم للبريد الإلكتروني لسفير في ، ، مؤكدا بأن ما حدث هو ثمرة “الأحقاد” التي يضغنونها لغيرهم.

 

وقال “العلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” معلقا بأبيات شعرية: ” لا أجد تعليقا على التسريبات إلا – قالوا كثيرا بالزمان وكرّروا في كلّ مجتمعٍ لهم أو نادي ياحافراً تبغي الأذيّة للورى هاقد وقعت بحفرة الأحقادِ”.

 

وكان موقع “انترسبت” الأمريكي قد بدأ نشر مجموعة من الوثائق التم تم الحصول عليها من البريد الإلكتروني الخاص بسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، تؤكد تآمر الإمارات على ، من خلال ضغوطات مارسها ولي عهد على وزير الدفاع الامريكي الاسبق ، للهجوم على قطر.

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