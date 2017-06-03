شن الداعية الكويتي حامد العلي هجوما على أبناء زايد، وذلك على خلفية نشر موقع “انترسبت” وثائق حصل عليها قراصنة روس نتيجة اختراقهم للبريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، مؤكدا بأن ما حدث هو ثمرة “الأحقاد” التي يضغنونها لغيرهم.

وقال “العلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا بأبيات شعرية: ” لا أجد تعليقا على التسريبات إلا – قالوا كثيرا بالزمان وكرّروا في كلّ مجتمعٍ لهم أو نادي ياحافراً تبغي الأذيّة للورى هاقد وقعت بحفرة الأحقادِ”.

لا أجد تعليقا على التسريبات إلا

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قالوا كثيرا بالزمان وكرّروا

في كلّ مجتمعٍ لهم أو نادي

ياحافراً تبغي الأذيّة للورى

هاقد وقعت بحفرة الأحقادِ — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 3, 2017

وكان موقع “انترسبت” الأمريكي قد بدأ نشر مجموعة من الوثائق التم تم الحصول عليها من البريد الإلكتروني الخاص بسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، تؤكد تآمر الإمارات على قطر، من خلال ضغوطات مارسها ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على وزير الدفاع الامريكي الاسبق روبرت غيتس، للهجوم على قطر.

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