استطاع الفنان المصريّ رامز جلال، من خلال برامج المقالب التي يقدّمها في شهر رمضان المبارك، أن يخلقَ حالةً من الجدل حول خطورة المقالب التي يؤديها، إذ يعتبر كثيرون أن “رامز” في كثيرٍ من حلقات برامجه تلك قد وصل بضحاياه الى مرحلة الخطر التي تتهدد حياتهم.

وفي هذا الموسم من رمضان 2017، يُعرض للنجم المصري رامز جلال، برنامج “رامز تحت الأرض”، على قناة MBC مصر، وكان من بين أبرز من استضافهم حتّى الآن، النجم الهندي “شاروخان”، والممثلة المصري فيفي عبده، والفنان الجزائريّ الشاب خالد.

لكن .. من هو رامز جلال؟!

الفنان المصري “رامز جلال” من مواليد 20 ابريل 1973 وهو ابن المخرج الكبير “احمد جلال توفيق”، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 وبدأ بالظهور في البداية على شاشات التلفزيون عن طريق مجموعة من الأدوار الثانوية قبل أن ينتقل لعالم السينما ويشارك في بطولة مجموعة من الأعمال، ومن بعدها حصل على أول بطولة مطلقة في فيلم “احلام الفتى الطائش” عام 2007.

أول ظهور فني لرامز كان في مسرحية بعنوان “جوز ولوز” اثناء دراسته في المسرح، بعد ذلك شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية في أدوار قصيرة، قبل أن يشارك في مسلسل “حياة الجوهري” الذي كان نقطة تحول في مسيرته الفنية وعرفه الجمهور المصري به، بعد ذلك انقطع عن الساحة لفترة طويلة نسبيا، وظهر مجددا عن طريق مسرحية “فيما يبدو سرقوا عبده” مع الفنان احمد ادم.

أبرز الأفلام التي شارك فيها “رامز جلال” طوال مسيرته الفنية هي “ميدو مشاكل” مع أحمد حلمي ومن إخراج محمد النجار، ثم “الباشا تلميذ” مع كريم عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان، ثم قدم فيلم “حبك نار” مع مصطفى قمر ومن إخراج ايهاب راضي، أما الأفلام التي ظهر فيها بدور البطولة فهي “حد سامع حاجة” و”احلام الفتى الطائش” و”شبة منحرف”.

اتجه “رامز” في الفترة الأخيرة الى البرامج التلفزيونية الرمضانية، حيث يشتهر في الوسط الفني بحبه لخداع أصدقائه، حيث حقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال من خلال برامج “رامز قلب الاسد” و”رامز ثعلب الصحراء”، “رامز عنخ آمون”، وحقق نجاحا باهرا على MBC MASR، من خلال برامج “رامز قرش البحر”، و”رامز واكل الجو”، و”رامز بيلعب بالنار”.

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