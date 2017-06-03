خلافا لما هو متصور لدى الكثيرين من الكاتب والمثقفين سواء السعوديين بشكل خاص أو العرب بشكل عام المعارضين للحملة الإماراتية السعودية ضد قطر والتي بدأت خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم، كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، بأن ولي العهد السعودي، محمد بن نايف على علم ودراية تامة بالحملة الإعلامية ضد قطر، على الرغم مما كان يثار بالعلاقات القوية التي تربطه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، معلقا على الانباء التي تحدثت عن استدعاء المباحث السعودية لعدد كبير من المغردين المشهورين وأخذ تعهد عليهم بعدم التغريد بأي تغريدة تدافع عن قطر: “هذه المعلومة دليل على أن محمد بن نايف داعم للحملة ضد قطر خلافا ما يظن الكثير”.

هذه المعلومة دليل على أن محمد بن نايف داعم للحملة ضد قطر خلافا ما يظن الكثيرhttps://t.co/HEBonUj4sj — مجتهد (@mujtahidd) June 3, 2017

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها، تشنان منذ أيام حملة إعلامية ضخمة ضد قطر، من خلال تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد اختراق وكالة الانباء القطرية، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا، متعهدة بإجراء تحقيق دولي في عملية الاختراق، حيث تم الإعلان امس عن مشاركة FBI الأمريكية بالتحقيق حول ملابسات الإختراق.

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