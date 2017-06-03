علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة على نشر موقع ” إنترسبت” الامريكي، فضائح السفير الاماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بعدما تمكن قراصنة من اختراق بريده الإلكتروني، متمنية للجميع “سهرة ممتعة”.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” ‏موقع انترسبت الأمريكي يبدأ في نشر رسائل السفير الإماراتي بواشنطن.. ‏سهرة ممتعة”.

وكان موقع “ذا انترسيبت” الأمريكي، قد بدأ بنشر الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، بعد تعرضه للقرصنة أمس.

وكشفت الرسائل المسربة عن مدى العلاقة القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل عبر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، التي تتولى التنسيق الكامل بين الدولتين، ضد خصومهما المشتركة.

كما كشفت الوثائق المسربة من بريد السفير الإماراتي في واشنطن، أن حكومة أبو ظبي مارست ضغوطا على سياسيين أمريكيين لدعم قرار بإغلاق قاعدة العديد العسكرية في قطر، كما كشفت مسؤولية الإمارات عن منع فندق من عقد مؤتمر صحفي لحركة حماس في الدوحة، الشهر الماضي.

وتظهر إحدى الوثائق التي نشرها موقع “إنترسيبت” الأمريكي رسالة من جون حنا كبير مستشاري منظمة اللوبي الصهيوني المعروفة باسم “مؤسسة الدفاع لأجل الدميقراطيات” إلى السفير يوسف العتيبة، يعاتبه فيها على نية فندق إماراتي في الدوحة استضافة مؤتمر صحفي لحركة حماس للإعلان عن وثيقتها السياسية الجديدة في أيار/ مايو الماضي.

ورد العتيبة على حنا بالقول إن المشكلة الحقيقية هي وجود القاعدة الأمريكية (العديد) في قطر، وأضاف مازحا: “انقلوا القاعدة ثم سننقل نحن الفندق”.

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