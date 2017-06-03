استقبل الناشطون على موقع تويتر بكثير من الاستياء تغريدات لمستشار ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن تضمنت عبارات التأييد للسفير الإماراتي في واشنطن والذي سربت وثائق من بريده الإلكتروني ونشرها موقع “ديلي بيست” وأحدثت صدمة لما تتضمن من تعاون وثيق بين الإمارات وإسرائيل بالإضافة إلى تآمرها على الكويت وقطر والسعودية نفسها التي يمثلها القحطاني.

وقال في تغريدة تابعتها “وطن” “ايميل العتيبة يمثلني ما نشروه من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة من أيميل الصديق العزيز يوسف العتيبة محل فخر كل مواطن سعودي واماراتي.

#ايميل_العتيبة_يمثلني مانشروه من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة من أيميل الصديق العزيز يوسف العتيبة محل فخر كل مواطن سعودي واماراتي. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 3, 2017

واضاف قائلا: ايميل العتيبة يمثلني الوثائق المسربة تدل أن سفير الإمارات الشقيقة هو سفير السعودية ويدعم مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها.

#ايميل_العتيبة_يمثلني الوثائق المسربة تدل أن سفير الإمارات الشقيقة هو سفير السعودية ويدعم مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 3, 2017

وقال أيضا: ايميل العتيبة يمثلني دائمًا مايثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع اخوانهم بالسعودية.

#ايميل_العتيبة_يمثلني دائمًا مايثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع اخوانهم بالسعودية. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 3, 2017

يذكر ان القحطاني هو الذي قاد الحملة الإعلامية التي استهدفت قطر وأميرها بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية.

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