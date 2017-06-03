استقبل الناشطون على موقع تويتر بكثير من الاستياء تغريدات لمستشار ولي ولي العهد السعودي بعد أن تضمنت عبارات التأييد للسفير الإماراتي في والذي سربت وثائق من بريده الإلكتروني ونشرها موقع “ديلي بيست” وأحدثت صدمة لما تتضمن من تعاون وثيق بين وإسرائيل بالإضافة إلى تآمرها على الكويت وقطر والسعودية نفسها التي يمثلها القحطاني.

 

وقال في تغريدة تابعتها “وطن”  “ايميل العتيبة يمثلني ما نشروه من مزعومة لوثائق مسروقة من أيميل الصديق العزيز محل فخر كل مواطن سعودي واماراتي.

واضاف قائلا: ايميل العتيبة يمثلني الوثائق المسربة تدل أن سفير الإمارات الشقيقة هو سفير ويدعم  مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها.

وقال أيضا: ايميل العتيبة يمثلني دائمًا مايثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع اخوانهم بالسعودية.

يذكر ان القحطاني هو الذي قاد الحملة الإعلامية التي استهدفت وأميرها بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية.

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