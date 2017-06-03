شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، ، هجوما عنيفا على دولة العربية، ناعتة إياها بـ”الدولة المتصهينة”، مؤكدة بأن الإلكتروني لسفير الإمارات في ، ، لن تضيف جديدا.

 

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” تسريبات ايميل سفير لن تضيف جديداً”.

 

وأضافت قائلة: “الخمارات دويلة متصهينة وتعادي الاسلام ومن يدعمها أو يدعم آل سلول أو أي من الحكام ويهلل لهم هو شخص عديم الاخلاق”.

 

 

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في ، الذي تعرض لعملية قرصنة.

 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في ؟”

 

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد  وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

Also published on Medium.