شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية، ناعتة إياها بـ”الدولة المتصهينة”، مؤكدة بأن تسريبات البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لن تضيف جديدا.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” تسريبات ايميل سفير الامارات لن تضيف جديداً”.

وأضافت قائلة: “الخمارات دويلة متصهينة وتعادي الاسلام ومن يدعمها أو يدعم آل سلول أو أي من الحكام العرب ويهلل لهم هو شخص عديم الاخلاق”.

وكان موقع إنترسبت الأمريكي قد نشر السبت، الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في أمريكا، الذي تعرض لعملية قرصنة.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل، مؤكدًا أن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟”

كما أجرى العتيبة اتصالاً هاتفيًا مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته، طالب خلاله الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين أمريكا وقطر، بحسب الموقع.

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