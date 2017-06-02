مع بدء أيام شهر رمضان المبارك وبدء عروض الأعمال الدرامية لاحظ الجمهور غياب بعض نجوم الدراما السورية لأسباب مختلفة.

ومن أبرز الغائبين النجمة سلاف فواخرجي والتي اعتاد الجمهور حضورها في دراما رمضان ويأتي سبب غيابها في بيان صحفي سابق نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك لتوقيعها المشاركة في عمل مصري ومن ثم تأجيل التصوير الأمر الذي سبقه اعتذارات كثيرة لها عن أعمال أخرى.

كذلك كان النجم قصي خولي قد أعلن سابقاً عبر حسابه على إنستغرام من خلال مجموعة فيديوهات نشرها عن غيابه كممثل في الدراما العربية مبرراً أنه لم يجد ضمن العروض التي قدِّمت له مايقدمه بشكل جديد ومختلف بحسب خطته التي رسمها لنفسه.

ومن الغائبين كذلك الفنانة سامية الجزائري، وأيمن زيدان وقمر خلف، ولمى ابراهيم، ومكسيم خليل.

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