أقدم أحد مرافقي فنان لبنانيّ من الصفّ الأوّل على اغتصاب خادمة الأخير بوحشية.

وبحسب معلومات كشفها موقع «ليبانون ديبايت»، استغل المرافق وجود الفنان خارج البلاد وقام بالاعتداء على الضحية وهي من الجنسيّة الفليبينيّة.

وذكر الموقع أنّ الخادمة كانت تقوم بمساعدة المغتصب على نقل بعض الأغراض الخاصّة بعملها. إلا أنه فاجأها وأدخلها إلى غرفة المرافقين واعتدى عليها ثمّ تركها وكأنَّ شيئاً لم يكن.

ودخلت الخادمة في حالة صدمة وانهيار. وسببت الحادثة تدهور حالتها الصحيّة. وهذا ما أدّى إلى فضح ما حدث داخل طاقم عمال المنزل الفخم الذي يمتلكه الفنان.

وتم الاتصال به فعاد من سفره وطرد المرافق ويدعى س.ق فوراً.

وأشار الموقع إلى أن الفنان لم يدّعي على المعتدي خوفاً من تسرّب القضيّة إلى الإعلام ما قد يعرّضه للفضيحة.

وقال إنه حذر الحاضرين من تسريب أيّة معلومةٍ حول ما حصل خارج جدران المنزل.

ولم يذكر الموقع معلومات إضافية عن حالة الخادمة المغتصبة. لكنه أشار إلى أنها بحالة حرجة وأن الفنان يحاول لملمة ذيول المشكلة ومعالجتها بهدوء وتكتّم شديدين.

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