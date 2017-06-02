قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع المخرج الأمريكي، أوليفر ستوون، إنه نجى من 5 محاولات اغتيال.

ونقلت صحيفة CBS News، عن ستوون: “3 ولايات للرئاسة، 5 محاولات اغتيال، ليس كثيرا بالمقارنة مع الرئيس السابق لكوبا، فيدل كاسترو الذي أجريت معه مقابلة. أنا اعتقد كان حوالي 50 محاولة اغتيال له”.

وقد ذكر، في وقت سابق، أن المخرج الأمريكي يصور فيلما عن فلاديمير بوتين، ووفقا له سيكون عبارة عن مقابلة مع الرئيس الروسي، وهو يتألف من 4 أجزاء، وسيعرض في 12 يونيو/ حزيران.

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