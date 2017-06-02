نشر الفنان المصريّ رامز جلال، مقطع فيديو كوميدي، جمعه بالنّجم الهندي “شاروخان”، في أعقاب انتهاء تصوير حلقته ضمن برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، والتي عُرضت مساء الجمعة، على قناة MBC مصر.

وكان رامز جلال استضاف “شاروخان” في الحلقة السابعة من “رامز تحت الأرض”، وقد انهال النجم الهنديّ على “رامز” بعد انكشاف المقلب، وأخضعه أرضاً، مهدداً إيّاه بأنه سيدفنه في الرمال.

وطلب “شاروخان” من “رامز” ان لا يقترب منه ولا يتحدث إليه، بينما كان “رامز” يواصل مشاغباته ويُقسم للنجم الهندي انه يحبه.

لمشاهدة ما حدث في حلقة شاروخان ضمن برنامج “رامز تحت الأرض” اضغط هنـــــا

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